Соединенные Штаты, стремясь укрепить энергетическую независимость этих стран от России и Китая, рассматривают возможность строительства в Армении и в других странах Евразии малых модульных ядерных реакторов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила координатор программ помощи американского правительства Европе и Евразии Мария Лонги.

«В ряде стран, включая Армению, мы оцениваем осуществимость [создания] малых модульных ядерных реакторов, строящихся с использованием американской технологии и способных привести к большей энергетической независимости и от России, и от КНР», — заявила Лонги.

Других подробностей она не сообщила.