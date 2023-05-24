Завершилась 15-я Азиатская конференция Международного общества детской онкологии (SIOP Asia 2023 XV Congress), которая проходила в Ереване с 18 по 21 мая.

По завершении конференции президент SIOP Гильермо Чантада отметил, что армянская конференция была самой успешной из тех, в которых он участвовал. Здесь были учтены все детали, участникам было уделено большое внимание, были созданы все условия для ознакомления участников с эффективностью научного сектора и медицинским потенциалом страны.

Как сообщает «Арменпресс», количество участников конференции превысило 500 человек. Приехали и подключались в онлайн формате специалисты со всего мира: США, Китая, Японии, России, Индии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Бельгии, Испании, Ливана, Великобритании, Греции, Чехии, Литвы, Швеция и других.

Всех их объединяет борьба с детской онкологией и желание спасать жизни, желание делиться современными решениями для лечения людей и развивать направление.

Были обсуждены возможности сотрудничества со многими учреждениями. Многие заявили, что хотели бы продолжить дальнейшее лечение своих пациентов в Армении и углубить сотрудничество в этом направлении.

«Конференцию в Армении мы провели весьма достойно и создали возможности для наших профессионалов и студентов познакомиться с глобальными изменениями и разработками в этой области, услышать «из первых рук» лучшее в этой области. Нам удалось представить армянских талантливых врачей международному медицинскому сообществу и повысить их репутацию, представить медицинский потенциал, которым обладает Армения в этой области», — сказал председатель оргкомитета конференции, руководитель Центр детской онкологии и болезней крови Армении, директор НИИ иммуноонкологии, профессор Геворг Тамамян.

Благодаря усилиям организаторов участники конференции SIOP Asia 2023 получат 24 кредита SHMZ от Европейского Совета по сертификации (EACCME ® ) для непрерывного профессионального развития.

Как отмечали многие выступавшие, вопрос борьбы с детской онкологией в развивающихся странах с низким и средним уровнем дохода стоит очень остро, и такие структуры, как SIOP, способствуют распространению научного, профессионального опыта и обмену опытом, особенно в этих странах.

Что касается научной части, то в первый день конференции в недавно созданном в Гетаовите Центре психологической реабилитации онкобольных детей и членов их семей прошел Survivorship Symposium. Обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются как пациенты, так и медперсонал, и отмечалась важность существования подобных центров в каждой стране.

Специалисты обсудили вопросы онкологической предрасположенности и иммуноонкологии и другие важные вопросы на профильных симпозиумах Cancer Predisposition Symposium и Immuno-Oncology Symposium.

Роль психологов и социальных психологов в лечении рака довольно известна. Психосоциальный симпозиум собрал специалистов из США, России и Армении для обсуждения проблем и новых подходов в их преодолении. В случае онкологического заболевания психологическая поддержка необходима не только больным, но и их родным и медицинскому персоналу, чтобы преодолеть и тем более не столкнуться с эмоциональным выгоранием.

Были проведены симпозиумы, посвященные регистрам (Registry symposium), симпозиум по хирургическому лечению и лучевому лечению (Radiotherapy Symposium), а также сестринской работе.

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На церемонии открытия детскому онкологу-гематологу, всемирно известному специалисту трансплантации костного мозга Лоуренсу Фолкнеру, было присвоено звание почетного доктора ЕрГУ.

При содействии профессора Фолкнера в Армении была основана аллогенная трансплантация, благодаря которой четверо детей, приехавших в Армению из Африки, уже полностью выздоровели и вернулись к своим родным.