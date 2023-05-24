Правительство намерено развивать ядерный потенциал Армении.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян, коснувшись информации о том, что США рассматривают возможность строительства в Армении малых модульных ядерных реакторов.

«К сожалению, у нашей действующей АЭС есть срок, после которого мы не можем ее эксплуатировать. Сейчас мы очень активно ведем переговоры с рядом партнеров по вопросу строительства АЭС, и эти переговоры ведутся как с Россией, США, так и с третьими странами. Сейчас рассматриваем, какой из этих вариантов экономически выгоднее», — сказал он.

По словам Пашиняна, в ближайшее время делегация из Армении отправится в США, чтобы больше узнать о возможностях модульных АЭС.

Премьер-министр отметил, что модульные АЭС могут иметь меньшую мощность, например, 70 мегаватт, и их можно строить постепенно. Он напомнил, что действующая АЭС имеет мощность 400 мегаватт.

«Другие варианты несколько проблематичны, потому что нам предлагают построить реактор сразу на 1000 МВт, а наши специалисты говорят, что относительно такой мощности есть вопросы», — подчеркнул премьер-министр.