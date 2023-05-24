Армения подтверждает зафиксированную в Брюсселе договоренность, согласно которой Ереван признает 86,6 тыс квадратных километров Азербайджана и ожидает, что Азербайджан также подтвердит, что признает 29,8 тыс квадратных километров Армении.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Депутат Рипсиме Григорян спросила, почему Армения признает территориальную целостность Азербайджана и указывает конкретные территориальные размеры.

«Почему 86,6 тыс и 29,8 тыс? Потому что отсюда вытекает следующий вопрос: что это за территориальная целостность, которую мы признаем? У Азербайджана есть очень четкий дискурс: если Армения не признает его территориальную целостность, то есть если она не признает, что Азербайджан — это 86,6 тыс квадратных километров, то и Азербайджан не признает, что Армения — это 29 тыс 800 квадратных километров.

И этот дискурс происходит на глазах у международного сообщества. И когда Азербайджан постоянно нападает на Армению, и, конечно, мы ведем диалог с международным сообществом, они [Баку — ред.] говорят: Армения тоже не признает нашу территориальную целостность, на нас напали или нападают.

Допустим, Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, и если Азербайджан нападет, ОДКБ придет и встанет на сторону Армении. ОДКБ же во время и в результате этих атак скажет: да, я приду и помогу вам и пришлю 30 очень сильных наблюдателей», — сказал премьер-министр.

Пашинян подчеркнул, что решение должно быть принято. «Мы можем сказать, что мы не признаем 86,6 тыс квадратных километров Азербайджана, и, по нашему мнению, Азербайджан — это не 86,6 тыс квадратных километров, а 45,7 тыс квадратных километров. Они же [Баку — ред.] скажут, что, по их мнению, Армения – это не 29,8 тыс квадратных километров, а 8700 квадратных километров. И да, я подтверждаю с этой трибуны, что Армения подтверждает зафиксированную в Брюсселе договоренность, что Армения признает 86,6 тыс квадратных километров Азербайджана, и я ожидаю, что Азербайджан также подтвердит, что он признает 29,8 тыс квадратных километров Армении», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что те, кто говорит, что Азербайджан — это не 86,6 тыс квадратных километров, а 86,6 тыс минус какой-то Х, в то же время говорит, что Республика Армения — это не 29,8 тыс квадратных километров, а число 29,8 тыс минус какой-то Х.