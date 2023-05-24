Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян с рабочим визитом отбыл в Российскую Федерацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, 25 мая Никол Пашинян в Москве примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В рамках визита состоится встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.

Запланирована также трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации и президента Азербайджанской Республики.