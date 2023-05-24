У Армении за многотысячелетнее существование никогда не было «кадастрового свидетельства», и если все получится, то она получит его впервые в своей истории.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян в ответ на тезис оппозиции о том, что в Брюсселе Армения все уступила Азербайджану, но ничего не получила взамен.

«Представьте, вы живете в каком-то месте, но у вас нет кадастрового свидетельства. Все мы понимаем, что 30 лет живем в одном месте, на которое у нас нет «кадастрового свидетельства». Более того, Армения, как государство, за многотысячелетнее существование никогда не имела «кадастрового свидетельства». Если то, что мы хотим сделать, будет достигнуто, то впервые в истории получим «кадастровое свидетельство», будем собственниками не только де-факто, но и де-юре», — сказал Пашинян.

Премьер-министр также отметил, что если все удастся, то начнется институциональный переговорный процесс относительно прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

«Да, на данный момент мы ничего не получили, но получили шанс, что мы можем что-то получить, но мы продолжаем оставаться в таком режиме без «кадастрового свидетельства». Мы хотим преодолеть свой статус квартиранта, мы хотим иметь «свидетельство», именем которого является государство с международно признанными демаркированными и делимитированными границами», — заключил Пашинян.