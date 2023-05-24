Премьер-министр Никол Пашинян считает правильной формулой диалог между Степанакертом и Баку в международном формате, в котором будут обсуждаться права армян Нагорного Карабаха и вопросы безопасности.

Как сообщает Арменпресс, Пашинян высказал такое мнение в ходе правительственного часа в Национальном Собрании в ответ на вопрос депутата Ваагна Алексаняна относительно заявления парламента Арцаха от 22 мая.

В адресованном премьер-министру вопросе Алексанян коснулся прозвучавших на внеочередном заседании Национального Собрания Арцаха выступлений, отметив, что у него сложилось впечатление, что депутаты Арцаха пытались сказать властям Армении, что они не хотят вести переговоры с Азербайджаном, и что переговоры должны вести власти Армении, а Арцах должен говорить, как вести эти переговоры

«Я считаю, что правильной формулой являются переговоры между Степанакертом и Баку, диалог в рамках международного механизма по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

Я думаю, что это правильный путь, правильное направление. Я также призываю наших коллег в Арцахе подойти к этой повестке дня с соответствующей готовностью. Конечно, с другой стороны, должна быть такая готовность и со стороны Баку, потому что, возможно, в Степанакерте с сомнением относятся к готовности Баку. И, может быть, в этом причина такого отношения и такой реакции. Не будем спешить с выводами», — сказал премьер.