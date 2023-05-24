Находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян в Москве принимает участие в Евразийском экономическом форуме.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, в рамках мероприятия вице-премьер присутствовал на церемонии награждения победителей международного конкурса “Зеленая Евразия”, в рамках которой выступил с поздравительной речью и вручил награды победителям. Награды вручили также заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

Вице-премьер Мгер Григорян также принял участие в прошедшей в рамках II Евразийского экономического форума сессии “Приоритеты ЕАЭС 2030+”. В сессии также приняли участие заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин, первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

В ходе мероприятия вице-премьер Республики Армения коснулся стратегических целей ЕАЭС, отметив важность устойчивого развития государств-членов и подчеркнув роль человеческого капитала в этом вопросе.