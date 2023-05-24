Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что встречи с Азербайджаном в Вашингтоне, Брюсселе и Москве дают основания для осторожного оптимизма.

Как сообщает Арменпресс, Мирзоян высказал такое мнение в ходе правительственного часа в Национальном Собрании

Глава МИД отметил, что в проекте мирного соглашения нет маловажных статей, но если весьма условно сгруппировать и разделить статьи, то одна часть посвящена насущным вопросам, другая часть носит скорее дополняющий характер либо является производными договоренностями, вытекающими из основных договоренностей.

Он отметил, что относительно второй группы легче прийти к консенсусу и взаимопониманию.

«На предвашингтонских переговорах удалось договориться по нескольким таким статьям. На переговорах в Вашингтоне к числу согласованных статей добавились еще две. По большому счету, ничего окончательно не согласовано, пока не согласовано все.

Есть еще группа статей, где видно это взаимопонимание и приведение к общему знаменателю, и есть третья группа, и, к сожалению, эта третья группа касается самых насущных вопросов, здесь стороны довольно далеки от согласия, но могу сказать, что на сегодняшний день последние три раунда переговоров дают мне повод для как минимум осторожного оптимизма.

Да, речь идет о последних встречах в Вашингтоне, Брюсселе, Москве, и я надеюсь, что они продолжатся в Москве и Кишиневе.

Даже по самым важным вопросам состоялись гораздо более глубокие, обстоятельные обсуждения в атмосфере взаимопонимания, что, повторюсь, дает мне повод для осторожного оптимизма», — сказал министр.

Мирзоян также отметил, что красной чертой для армянской стороны является признание территориальной целостности Армении, а также он не представляет себе урегулирование отношений с Азербайджаном, если над армянами Нагорного Карабаха продолжит висеть угроза этнической чистки.

«Конечно, мы не представляем себе, что Армения может (в целом реалистично) урегулировать отношения с Азербайджаном, иметь долгосрочный мир на Южном Кавказе, если над головой армян Нагорного Карабаха будет продолжать висеть угроза этнических чисток, если вопросы безопасности, гарантии всех их прав, императивы не будут решены. Есть эти и другие красные линии, и переговоры в этих направлениях продолжаются», — отметил Мирзоян.