Премьер-министр Никол Пашинян с супругой Анной Акопян прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, в московском аэропорту «Внуково» премьер-министра встретил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин.

25 мая премьер-министр в Москве примет участие в очередном заседании Евразийского экономического совета.

В рамках визита намечена встреча премьер-министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Запланирована также трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Российской Федерации и президента Азербайджана.