Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян встретился в Нью-Йорке с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич-Эггер.

«Арменпресс» об этом сообщили в МИД Армении.

На встрече обсуждались кризисная гуманитарная ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора, и подробности деятельности МККК в этом направлении.

Замминистра обратил внимание на нарушение Азербайджаном международных обязательств, норм международного гуманитарного права и защиты прав человека, в том числе и на незаконное установление КПП в Лачинском коридоре, что является грубым нарушением решения Международного суда ООН от 22 февраля о выполнении неотложных мер.

В этом контексте он подчеркнул важность активного участия МККК в решении гуманитарных вызовов в Нагорном Карабахе и необходимости обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа.

Подчеркнув необходимость скорейшего освобождения и возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в плену в Азербайджане, Ваге Геворкян высоко оценил деятельность МККК и в направлении обеспечения выполнения норм международного гуманитарного права.