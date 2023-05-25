На днях помощник главы Агентства США по международному развитию (AMP, USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Элизабет Макки на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей США заявила: «В ходе пресс-конференции, длившейся более четырех часов, Никол Пашинян впервые публично утверждал, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, что является весьма важным первым шагом», и добавила: «Утверждение это весьма инклюзивное».

Правда, госпожа Макки при этом еще и добавила: «Ситуация в Нагорно-Карабахском регионе продолжает вызывать серьезную озабоченность. В результате блокирования Лачинского коридора граждане Нагорного Карабаха лишены, или имеют ограниченный доступ к жизненно важным услугам, медицинскому обслуживанию и товарам первой необходимости».

Действительно, ситуация в Нагорном Карабахе продолжает оставаться ужасной. Начиная с 12 декабря прошлого года Нагорный Карабах находится в блокаде, 120-тысячное армянское население фактически стало заложником Азербайджана. Международный суд ООН после разбирательства иска армянской стороны вынес вердикт о незамедлительном разблокировании Лачинского коридора, но последующие действия Азербайджана доказали, что эта страна может просто плюнуть на решение этого суда. И никаких последствий для Азербайджана, который создал гуманитарный кризис, а затем и гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе.

Факт невыполнения Азербайджаном вердикта Суда ООН спикеры Европарламента по вопросам Армении и Азербайджана квалифицировали как вопиющее неуважение Азербайджана к своим международным обязательствам по отношению Лачинского коридора. Поведение Азербайджана они расценили как «акт неуважения к имеющему обязательную силу решению Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года».

Со дня решения Суда минуло более трех месяцев. Азербайджан не выполняет решение Суда, а Суд молчит. Это вовсе не тот случай, когда молчание — золото. Это — судя по более воинственному поведению Азербайджана, — можно расценить как знак согласия, учитывая и газовое соглашение ЕС с этой страной.

Начиная с 12 мая 2021 года Азербайджан оккупирует суверенную территорию Армении, захватил ее часть и продолжает агрессию.

Мировое сообщество прекрасно об этом осведомлено, но все организации и официальные лица довольствуются лишь заявлениями. Все прекрасно знают об азербайджанской арменофобии, возведенной нынешним руководством страны в ранг государственной политики. Все слышат воинственную риторику Алиева и делают вид, что либо глухие, либо это несерьезная угроза, а пустая болтовня. Либо, что хуже всего, боль армянского народа никто не принимает близко к сердцу — газ нынче дорожает день ото дня, и за счет Азербайджана всем хочется греть руки — как в буквальном, так и в переносном смысле.

О каких правах и гарантиях армянского населения Нагорного Карабаха, каких международных механизмах говорит мировое сообщество в такой ситуации — непонятно.

«За три дня до переговоров в Брюсселе Азербайджан непрерывно обстреливал суверенные территории Республики Армения и позиции Армении с целью достижения преимущества за столом переговоров. Наши Вооруженные силы в эти дни вели достойные бои и не позволили Азербайджану вступить с нами в переговоры на условиях военного преимущества», — заявил буквально на днях в беседе с журналистами секретарь фракции «Гражданский договор» НС РА Артур Ованнисян.

По словам представителя парламентского большинства, Алиев ведет себя неконструктивно, является военным преступником и не выполняет решения международных судов и этот факт никто не оспаривает.

«Мы идем за миром, чтобы дороги были разблокированы, чтобы мы могли развиваться, укреплять армию, чтобы никто никогда не стрелял по нашим границам. У нас очень четкие отношения с нашими международными партнерами, будь то Россия, Запад или США, и мы стараемся быть максимально конструктивными на созданных ими площадках. Да, Азербайджан неконструктивен, но это не значит, что мы должны оставить все как есть или оставить на волю случая. Ясно, что мы должны бороться за создание международных механизмов диалога Баку-Степанакерт, и ясно, что мы должны сделать все, чтобы Азербайджан ушел с оккупированных территорий Республики Армения, как и то, что мы должны сделать все для того, чтобы иметь возможность подписать документ о мире и нормализации отношений, благодаря которому мы сможем обеспечить долгосрочный мир и развитие Армении», — заявил депутат.

Да, верно подчеркнул законодатель: Алиев военный преступник, что еще раз доказывает — любой статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана равносилен этнической чистке и геноциду его армянского населения.