В рамках реализации программы модернизации Таможенной службы Армении (BPR/ISP) в Комитете государственных доходов состоялось совещание с участием экспертов из Кореи, сотрудников Департамента, координирующего сектор информационного сотрудничества Таможенной службы Кореи, руководителей и сотрудников отделов, координирующих соответствующие направления КГД.

Как передает «Арменпресс», это сообщение распространил Комитет государственных доходов Армении.

На встрече гости представили применяемую в Корее систему управления рисками, действующие стандарты системы избирательности контроля, применяемые при таможенном контроле, и критерии их разработки. Были также упомянуты особенности системы селективности, используемой для контроля пассажиров повышенного риска, описание системы UNI-PASS, используемой Таможенной службой Кореи, и ее прикладных модулей, а также общий опыт и достигнутые успехи страны.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, касающихся возможностей, предоставляемых искусственным интеллектом при разработке и применении системы избирательности контроля Корейской таможенной службой, и успехов, зафиксированных в ходе ее применения.

Эксперты, прибывшие в РА из Кореи, в ходе их визита, продолжающегося уже несколько недель, провели встречи с компетентными подразделениями Комитета государственных доходов РА, в том числе Управлений избирательного таможенного контроля, информационных технологий, методологии и процедур администрирования, международного сотрудничества, таможенной статистики и учета доходов, также с участием представителей Западного таможенного управления, КПП Бавры, Северного таможенного управления и других заинтересованных ведомств.

В ходе встреч сотрудники Комитета государственных доходов представили корейским экспертам действующие положения о таможенном законодательстве и администрировании РА, с целью оценки потребностей таможенной службы РА, определения приоритетов и принятия шагов, направленных на улучшение системы управления рисками и сферы избирательного контроля в рамках указанной программы, а также оказания необходимого содействия.