Президент России Владимир Путин заявил, что главным бенефициаром сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза является Армения, которая имеет самые высокие темпы экономического роста.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил президент России в своем выступлении на заседании Высшего совета ЕАЭС в узком составе.

Путин подчеркнул, что сотрудничество в рамках ЕАЭС идет достаточно успешно, также роль Армении в сотрудничестве. Он отметил, что Армения является основным бенефициаром этого сотрудничества, и поинтересовался у премьер-министра РА Никола Пашиняна, насколько вырос ВВП Армении.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что в прошлом году рост ВВП страны составил 12,6 %, а в этом году — 12,1 %. «Рост в 12,1 процента ВВП — это, конечно, серьезная цифра, очень серьезная цифра», — отметил президент России.

Он добавил, что Россия высоко ценит сотрудничество со всеми государствами-членами Союза.