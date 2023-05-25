На заседание Высшего совета Евразийского экономического союза в расширенном составе приглашены и президенты Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем выступлении в начале заседания Высшего совета ЕАЭС.

Он отметил, что после заседания в узком составе работа продолжится на расширенном заседании, в котором участие примут президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Путин также сообщил, что президенты Узбекистана и Таджикистана примут участие во встрече по видеосвязи.