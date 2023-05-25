Министр обороны Армении Сурен Папикян не участвует в заседании Совета министров обороны государств-членов ОДКБ в Минске.

«Арменпресс» об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян.

В Минобороны не уточняют причину неучастия Папикяна в заседании.

Секретарь парламентской фракции правящей в Армении партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян также не знает подробностей, почему Сурен Папикян не участвует в заседании Совета министров обороны ОДКБ, но уверен, что в этом нет политического подтекста.

«Неучастие Сурена Папикяна в данном мероприятии никак не связано с отношениями Армения-ОДКБ. Я не знаю подробностей. Я уверен, что контекст не политический. Подробности уточняйте в Минобороны, я думаю, что они связаны с техническими вопросами», — сказал Ованнисян.

25 мая в Минске началось заседание Совета министров обороны государств-членов ОДКБ. В ходе заседания выступил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, отметив важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой готовности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).