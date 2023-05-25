24 мая министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Газарян направил официальные письма аккредитованным в Республике Армения иностранным послам, в котором представил обеспокоенность правительства Арцаха в связи с экзистенциальными опасностями, угрожающими народу Арцаха.

«Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Арцах.

В письме, в частности, отмечается, что с момента подписания Трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020г. Азербайджан намеренно распространяет дезинформацию о якобы незаконной военной деятельности в Арцахе и переброске вооружения, таким образом, пытаясь оправдать собственные незаконные действия против народа Арцаха и возможные новые нападения, а также разоружить Армию обороны, лишив арцахцев возможности самообороны.

Было подчеркнуто, что после 44-дневной войны Азербайджан построил на оккупированных территориях Арцаха десятки новых военных объектов, разместив там тысячи военнослужащих, а также регулярно проводит военные учения, пополняет свой арсенал главным образом наступательными видами оружия, игнорируя международные механизмы контроля над вооружениями.

В письме также затронут вопрос продолжающейся более 5 месяцев блокады Арцаха Азербайджаном, её последствий в гуманитарной сфере и сфере безопасности, в том числе незаконной установки азербайджанского контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре в нарушение Трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. и постановления Международного суда ООН от 22 февраля 2023 г.

В данном контексте было подчеркнуто, что любое действие или заявление в поддержку незаконных претензий Азербайджана воспринимается руководством этой страны как карт-бланш на осуществление своей политики, направленной на этническую чистку Арцаха.

Министр иностранных дел Республики Арцах призвал международных игроков выразить решительную и беспристрастную позицию в отношении действий Азербайджана, а последнего — отказаться от дальнейшего применения силы или угрозы силой и выполнять взятые на себя международные обязательства. Было подчеркнуто, что это наименьшее, что может сделать международное сообщество, чтобы доказать свою приверженность обязательству по предотвращению геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности.