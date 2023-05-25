Своевременное функционирование общего рынка газа ЕАЭС в долгосрочной перспективе будет способствовать формированию благоприятных и взаимовыгодных условий торговли, обеспечит повышение энергетической безопасности и конкурентоспособности государств-членов Союза на международном рынке.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В этом контексте армянская сторона готова к конструктивному диалогу с целью скорейшего достижения консенсуса по неурегулированным вопросам. Благодаря большой работе, проделанной Комиссией и уполномоченными органами государств-членов Союза, нам удалось обозначить значительное продвижение в вопросе разработки нормативно-правовой базы по созданию нового формата финансирования проектов промышленной кооперации», — отметил премьер-министр.

Пашинян подчеркнул, что финансовое содействие совместным кооперационным проектам в отраслях промышленности предоставит странам-членам ЕАЭС возможность простимулировать отдельно взятые сектора экономик наших стран.

«При этом, считаем важным их сбалансированное развитие в целях минимизации рисков, предполагающих стагнацию или снижение активности в иных отраслях экономик государств-членов ЕАЭС. Следовательно, на этапе отбора проектов важно выработать механизмы, нивелирующие данные риски, что даст нам долгосрочную перспективу для таких проектов», — добавил премьер-министр Армении.

Он отметил, что одним из важных аспектов сотрудничества между государствами-членами является продовольственная безопасность, которая направлена на обеспечение доступности и качества продовольствия для населения, а также на защиту рынка от низкокачественных и опасных продуктов.

По словам Пашиняна, сегодня резко возросла необходимость формирования коллективной системы обеспечения продовольственной безопасности. Глава правительства назвал очевидным необходимость в консолидации усилий стран ЕАЭС в этом направлении.

«Радует, что используя различные форматы взаимодействия, в 2022 году мы провели планомерную работу по формированию взаимовыгодного партнерства вне Союза, о чем свидетельствует информация, представленная в докладах об основных направлениях международной деятельности ЕАЭС и о подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Союза на среднесрочную перспективу», — отметил Пашинян.

По словам премьер-министра, учитывая высокую динамику развития сотрудничества с Ираном, вступление в силу Соглашения о свободной торговле и его последующая реализация являются приоритетными для ЕАЭС в контексте реального расширения торгового сотрудничества с третьими странами.

«Продолжение работы по таким приоритетным и перспективным переговорным направлениям как Индия и Египет, а также развитие комплексного диалога по экономической повестке и углубление торгово-экономического сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией даст дополнительный импульс процессу интеграции Союза в мировую экономику.

Несмотря на достигнутые результаты, исходя из современных реалий нам необходимо оперативно закладывать эффективные механизмы взаимодействия с партнерами из третьих стран, что последовательно приведет к созданию условий для стабильного развития экономик наших стран», — подчеркнул премьер.

По его словам, очевидно, что эффективное планирование шагов по развитию общего экономического пространства подразумевает открытый диалог предпринимателей и представителей деловых кругов.

В этом контексте он особо отметил проведение Евразийского экономического форума и поблагодарил российскую сторону за организацию масштабных мероприятий и за усилия по выработке тематики обсуждений, максимально охватывающей актуальные сферы взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Пашинян еще раз подтвердил готовность армянской стороны к последовательному осуществлению совместных проектов, направленных на достижение взаимоприемлемых решений по важным вопросам функционирования нашего интеграционного объединения.