Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо стремиться к тому, чтобы государства-члены Евразийского экономического союза был достигнут одинаково высокий уровень развития. При этом Путин еще раз сослался на темпы роста ВВП Армении, подчеркнув, что за Арменией нам сложно будет угнаться.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, Путин сказал об этом в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

«Мы совместно будем стремиться к тому, чтобы в рамках нашего объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития. Ну, за Арменией нам сложно будет угнаться, сегодня мы это уже констатировали, у них рост ВВП составляет 12 с лишним процентов. Это очень высокий, серьёзный показатель»,- сказал президент РФ,

По его словам, надо сделать так, чтобы граждане всех пяти стран, приезжая в другое государство ЕАЭС работать, учиться или вести бизнес, чувствовали себя комфортно, как дома.

Путин отметил, что добиваться этого можно, если поддерживать внутри Союза реальную, стопроцентную свободу передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, обеспечивать сопряжение конкурентных преимуществ наших государств.