Ни один из 107 депутатов Национального Собрания Республики Армения не участвовал в выборах судьи гражданской палаты Кассационного суда, и Высший судебный совет в течение 10 дней должен выдвинуть следующих трех кандидатов.

Как сообщает Арменпресс, Высший судебный совет выдвинул кандидатуры Ваагна Торосяна, Лилит Хачатрян и Ани Мхитарян на должность судьи гражданской палаты Кассационного суда.

Председатель Счетной комиссии Нарек Бабаян после закрытого тайного голосования заявил, что в голосовании не участвовал ни один из 107 депутатов НС.