В Трехстороннем заявлении от 9 ноября говорится только об одном коридоре, и это Лачинский коридор.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись высказывания президента Азербайджана о так называемом “Зангезурском коридоре”.

“Президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражение, которое в последние годы служит в качестве заглавия для выдвижения территориальных претензий против Армении. Я хочу сказать, что это используется в рамках выполнения 9-го пункта Трехстороннего заявление от 9 ноября 2020 года. Хочу подчеркнуть, что в этом заявлении говорится только об одном коридоре, и это Лачинский коридор, который должен был быть под контролем российских миротворцев, но, к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана”, — отметил Пашинян.

Премьер-министр Армении подчеркнул готовность Республики Армения к разблокированию всех транспортных и экономических связей в регионе и коммуникаций, в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, по которым они проходят.

Президент РФ заметил, что создаются условия для признания границ в соответствии с достигнутыми договоренностями, и эти условия дают надежду на то, что удастся достичь соответствующего соглашения между Арменией и Азербайджаном, в том числе и по транспортным коммуникациям.

“Думаю, все это мы можем обсудить сегодня на трехсторонней встрече”, — сказал Путин.

Президент России выразил надежду, что удастся договориться о том, что явно отвечает интересам как Армении, так и Азербайджана, а также будет способствовать экономическому развитию всего региона. Он выразил надежду, что этот вопрос будет подробно обсуждена на трехсторонней встрече.

Президент Азербайджана, в свою очередь, заверил, что у них нет территориальных претензий к Армении. Говоря об употребленном им самим термине “коридор”, Алиев сказал: “Название коридор никоим образом не означает посягательство на чью-либо территорию. Это международный термин”.

Алиев добавил, что “люди, знакомые с международной терминологией, не придали бы ему [термину “коридор” — ред.] такого значения, какое придает премьер-министр Армении”.

Премьер-министр Никол Пашинян в ответ отметил: «Должен подчеркнуть, что те люди, которые знакомы с текстом Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, знают, что в этом заявлении есть только один случай использования слова “коридор”, и в этом контексте это слово имеет особое значение, и это Лачинский коридор, который, повторяю, согласно Трехстороннему заявлению должен быть под контролем Российской Федерации и обеспечивает связь между Нагорным Карабахом и Арменией, но, к сожалению, в присутствии российских миротворцев Азербайджан незаконно заблокировал этот коридор”.