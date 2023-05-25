Согласно Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор должен быть под контролем российского миротворческого контингента (РМК), то есть никто другой в этом коридоре не должен иметь никакого контроля.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Коснувшись выступления премьер-министра Армении по поводу незаконного блокирования Лачинского коридора, президент Азербайджана Алиев заявил, что Азербайджан не блокировал никакого коридора. По словам Алиева, она открыта.

«А на границе Армении и Азербайджана, которую Вы признаете, есть пункт пропуска в соответствии со всеми международными нормами. Этот пограничный пункт находится на расстоянии 20 м от поста российских миротворцев», — сказал Алиев.

Он заверил, что армяне Нагорного Карабаха мирно переходят в Армению через этот блокпост.

Коснувшись формулировки «Зангезурский коридор», Алиев сказал, что Азербайджан инициировал эту формулировку, это их право инициировать то, что они считают законным и правильным. По словам Алиева, этот вопрос поддерживает и Российская Федерация, и другие страны.

Никол Пашинян на это ответил: «Очень интересно узнать, что Россия поддерживает тот проект, о котором вы говорили. Честно говоря, я об этом впервые слышу. Я знаю, что Россия поддерживает открытие всех транспортных и экономических коммуникаций в нашем регионе».

Затем премьер-министр обратился и исправил формулировку Алиева «Лачинская дорога», подчеркнув: «Вы сказали “Лачинская дорога”, но согласно нашему Трехстороннему заявлению “Лачинской дороги” не существует, существует коридор, который согласно Трехстороннему заявлению, которое мы втроём подписали, должен быть под контролем российских миротворческих сил, то есть никто другой в этом коридоре не должен иметь никакого контроля. И то, что там говорится, — это прямое нарушение Трехстороннего заявления. И вы сказали, что коридор открыт, однако мы этого не видим, мы так не считаем. Поэтому считаем важным, чтобы была направлена международная миссия туда — и в Лачинский коридор, и в Нагорный Карабах, которая бы оценила гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе», – сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что об этом прекрасно знает и президент России Владимир Путин, потому что они об этом не раз говорили.