Премьер-министр Никол Пашинян в Москве принял участие в 30-м юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета. В заседании в узком составе также приняли участие президенты Российской Федерации, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в расширенном формате на заседании в качестве гостя присутствовал президент Азербайджана, а по видеосвязи присоединились президенты Узбекистана и Кубы в качестве глав государств–наблюдателей при ЕАЭС и президент Таджикистана в качестве гостя.

В своей речи в ходе заседания в узком составе президент РФ Владимир Путин отметил, что в прошлом году самый большой экономический рост на пространстве Евразийского экономического союза был зафиксирован в Армении — 12,6%. В свою очередь, премьер-министр Пашинян добавил, что за первые четыре месяца текущего года в Республике Армения зафиксирован рост экономической активности на 12,1%.

В своей речи в ходе заседания в расширенном составе Никол Пашинян, в частности, отметил:

“Уважаемые главы государств,Уважаемые члены делегаций,

Рад приветствовать вас на первом в текущем году заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Позвольте поблагодарить председательствующую сторону и лично президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за традиционное гостеприимство и организацию на высоком уровне юбилейного тридцатого заседания Высшего совета.

Уважаемые коллеги,

На заседании в узком составе мы провели обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам повестки дня, и я хотел бы вкратце остановиться на некоторых вопросах, актуальных для Союза.

Укрепление потенциала национальных экономик обусловлено также грамотным подходом к обеспечению энергетической безопасности.

Как уже неоднократно отмечалось, своевременное функционирование общего рынка газа ЕАЭС в долгосрочной перспективе будет способствовать формированию благоприятных и взаимовыгодных условий торговли, обеспечит повышение энергетической безопасности и конкурентоспособности государств-членов Союза на международном рынке.

В этом контексте армянская сторона готова к конструктивному диалогу с целью скорейшего достижения консенсуса по неурегулированным вопросам.

Благодаря большой работе, проделанной Комиссией и уполномоченными органами государств-членов Союза, нам удалось обозначить значительное продвижение в вопросе разработки нормативно-правовой базы по созданию нового формата финансирования проектов промышленной кооперации.

Финансовое содействие совместным кооперационным проектам в отраслях промышленности предоставит нам возможность простимулировать отдельно взятые сектора экономик наших стран.

При этом, считаем важным их сбалансированное развитие в целях минимизации рисков, предполагающих стагнацию или снижение активности в иных отраслях экономик государств-членов ЕАЭС.

Следовательно, на этапе отбора проектов важно выработать механизмы, нивелирующие данные риски, что даст нам долгосрочную перспективу для таких проектов.

Отмечу, что одним из важных аспектов сотрудничества между нашими странами является продовольственная безопасность, которая направлена на обеспечение доступности и качества продовольствия для населения, а также на защиту рынка от низкокачественных и опасных продуктов.

Сегодня резко возросла необходимость формирования коллективной системы обеспечения продовольственной безопасности. Считаю очевидным необходимость в консолидации усилий стран ЕАЭС в этом направлении.

Радует, что используя различные форматы взаимодействия, в 2022 году мы провели планомерную работу по формированию взаимовыгодного партнерства вне Союза, о чем свидетельствует информация, представленная в докладах об основных направлениях международной деятельности ЕАЭС и о подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Союза на среднесрочную перспективу.

Учитывая высокую динамику развития сотрудничества с Ираном, вступление в силу Соглашения о свободной торговле и его последующая реализация являются приоритетными для нас в контексте реального расширения торгового сотрудничества с третьими странами.

Продолжение работы по таким приоритетным и перспективным переговорным направлениям как Индия и Египет, а также развитие комплексного диалога по экономической повестке и углубление торгово-экономического сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией даст дополнительный импульс процессу интеграции Союза в мировую экономику.

Несмотря на достигнутые результаты, исходя из современных реалий нам необходимо оперативно закладывать эффективные механизмы взаимодействия с партнерами из третьих стран, что последовательно приведет к созданию условий для стабильного развития экономик наших стран.

Уважаемые участники заседания,

Очевидно, что эффективное планирование шагов по развитию общего экономического пространства подразумевает открытый диалог предпринимателей и представителей деловых кругов.

В этом контексте хочу особо отметить проведение Евразийского экономического форума и, пользуясь случаем, еще раз поблагодарить российскую сторону за организацию масштабных мероприятий и за усилия по выработке тематики обсуждений, максимально охватывающей актуальные сферы взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Форум привлекает ведущих политических деятелей и лидеров деловых, культурных и других кругов обществ государств-членов, став ключевой площадкой формирования перспективных идей и проектов, трибуной для дискуссий вокруг актуальных вопросов.

В завершение хочу еще раз подтвердить готовность армянской стороны к последовательному осуществлению совместных проектов, направленных на достижение взаимоприемлемых решений по важным вопросам функционирования нашего интеграционного объединения.

Благодарю за внимание”.

В ходе заседания были обсуждены вопросы развития сотрудничества в рамках ЕАЭС в различных сферах.

В своей речи президент Азербайджана Ильхам Алиев употребил выражение “Зангезурский коридор”, на что премьер-министр Пашинян отреагировал: “Президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражение, которое в последние годы служит в качестве заглавия для выдвижения территориальных претензий против Армении. Я хочу сказать, что это используется в рамках выполнения 9-го пункта Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Хочу подчеркнуть, что в этом заявлении говорится только об одном коридоре, и это Лачинский коридор, который должен был быть под контролем российских миротворцев, но, к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана.

С другой стороны, хочу подтвердить готовность Республики Армения к разблокированию всех транспортных и экономических связей в регионе и коммуникаций, которые проходят через территорию Республики Армения, — мы это называем “Армянский перекрёсток”, — и мы готовы на открытие региональных коммуникаций в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, по которым они проходят. Я имею в виду те транспортные и экономические коммуникации, которые обозначены в 9-м пункте Трехстороннего заявление от 9 ноября 2020 года и в Трехстороннем заявлении от 11 января 2021 года”.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что что те люди, которые знакомы с текстом Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, знают, что в этом заявлении есть только один случай использования слова “коридор”. “И в этом контексте это слово имеет особое значение, и это Лачинский коридор, который, повторяю, согласно Трехстороннему заявлению должен быть под контролем Российской Федерации и обеспечивает связь между Нагорным Карабахом и Арменией, но, к сожалению, в присутствии российских миротворцев Азербайджан незаконно заблокировал этот коридор. С другой стороны, я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. И на этой основе, да, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений.

Еще хочу отметить очень важный вопрос в этом контексте: вопрос о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха в рамках международного механизма. Я надеюсь, что в скором времени начнется нормальный конструктивный диалог между Баку и Степанакертом”, — сказал Пашинян.

Коснувшись заявления Алиева о том, что РФ также поддерживает “Зангезурский коридор”, Никол Пашинян отметил: “Очень интересно узнать, что Россия поддерживает тот проект, о котором вы говорили. Честно говоря, я об этом впервые слышу. Я знаю, что Россия поддерживает открытие всех транспортных и экономических коммуникаций в нашем регионе.

Вы сказали “Лачинская дорога”, но согласно нашему Трехстороннему заявлению “Лачинской дороги” не существует, существует коридор, который согласно Трехстороннему заявлению, которое мы втроём подписали, должен быть под контролем российских миротворческих сил, то есть никто другой в этом коридоре не должен иметь никакого контроля. И то, что там говорится, — это прямое нарушение Трехстороннего заявления.

И вы сказали, что коридор открыт, однако мы этого не видим, мы так не считаем. Поэтому считаем важным, чтобы была направлена международная миссия туда — и в Лачинский коридор, и в Нагорный Карабах, — которая бы оценила гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе.

И должен сказать, что там, к сожалению, с декабря мы имеем гуманитарный кризис, потому что из-за закрытия Лачинского коридора создаются барьеры для поставки продовольствия, необходимых продуктов. И это очень серьезная ситуация. Также со стороны Азербайджана была перекрыта подача газа и электричества. Я имею в виду, подачу газа и электричества в Нагорный Карабах. И, Владимир Владимирович, Вы об этом очень хорошо знаете, потому мы об этом неоднократно говорили”.