Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между Арменией и Россией в различных сферах продолжает активно развиваться.

Как сообщает Арменпресс, Путин сказал об этом на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

“Двустороннее взаимодействие в различных областях продолжает активно развиваться. Отмечу, что наш товарооборот демонстрирует уверенную положительную динамику. В прошлом году он вырос на 83 с лишним процента, достиг 5 миллиардов долларов. За январь-март текущего года прибавил еще 1,5 миллиарда. Если в таком темпе будет развиваться этот процесс, то мы, безусловно, явно перекроем и рекорд прошлого года”, — отметил Путин.

Он также коснулся урегулирования нагорно-карабахского вопроса: “Что касается чувствительных вопросов, связанных с урегулированием вокруг Карабаха, – мы сейчас с премьером Пашиняном Николом Воваевичем тоже еще раз с глазу на глаз всё это обсуждали. У нас еще будет возможность поговорить в трехстороннем формате по вопросам разблокирования транспортного сообщения. Вопросы очень важные, чувствительные. Уверен, что, если мы в конце концов, несмотря на все сложности, добьемся решения этих вопросов, то это вне всяких сомнений пойдёт на пользу как Армении, так и Азербайджану – и не только двум странам, но и на пользу всему региону, потому что в этом заинтересованы многие государства, и это будет способствовать нормализации отношений по всем векторам, в том числе и по политическому, – с точки зрения обеспечения безопасности тех людей, которые проживают на этой территории”.

Президент РФ выразил благодарность премьер-министру Армении за активное участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также за то, что Никол Пашинян согласился с присутствием президента Азербайджана на этом мероприятии.