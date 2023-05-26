Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся в Москве трехсторонней встрече договорились, что вице-премьеры стран встретятся через неделю.

Как сообщает Арменпресс, об этом на встрече заявил президент РФ Владимир Путин.

«Рассчитываю, что это будет хорошим прологом к практическому решению некоторых вопросов, о которых мы уже давно говорим. Именно в этом нашем формате удалось многого добиться, и осенью 2020 года были не только прекращены боевые действия, но затем и запущена работа по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций, по делимитации границы», — сказал Путин.

По его словам, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых ещё достаточно, всё-таки ситуация развивается в направлении урегулирования.

«Одно из этих направлений – это работа по транспортным коммуникациям. Вот сейчас только мы с глазу на глаз втроём достаточно подробно об этом говорили, и есть до сих пор неурегулированные вопросы. Но, на мой взгляд, – мы разговаривали об этом и с коллегами с азербайджанской стороны, и с коллегами с армянской стороны, – на мой взгляд, они носят чисто технический характер.

Мы подробно обсуждали тоже эту тему. Вопрос в терминологии. Конечно, за этими терминами должно стоять точное понимание реалий и событий, которые последуют за подписанием соответствующих документов. Но на мой и на наш взгляд, – имею в виду всех нас троих, премьер-министра Армении и президента Азербайджана, и по моему мнению, – это преодолимые препятствия», — отметил президент РФ.

По словам Путина, по большому счёту их не существует, это чисто технические вопросы, и поэтому стороны договорились о том, что в ближайшее время, через неделю встретятся вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительств и, так сказать, не зачищенные пока вопросы снимут.

«Мне кажется, что это хорошая договорённость, которая вселяет надежду на то, что не решённые до сих пор вопросы будут решены», — заключил президент РФ.