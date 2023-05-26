На предстоящих переговорах вице-премьеров Армении, России и Азербайджана в Москве будут обсуждены вопросы, связанные с разблокированием транспортных коммуникаций в регионе.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в четверг вечером сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Оверчук отметил, что «стороны одинаково понимают, как должно идти разблокирование», и сейчас обсуждаются технические детали.

«Это очень важные детали, потому что речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией, именно о том, как будет осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля. Это очень важно», — подчеркнул он.

По словам вице-премьера России, это будет обсуждаться на ближайшей встрече.

«Конкретно, как раз будем говорить о том, какой будет порядок пересечения и какие процедуры будут», — заявил он.

25 мая в Москве состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент России Владимир Путин подвел итоги встречи, сообщив, что обсуждался вопрос разблокирования региональных и экономических коммуникаций. Президент Российской Федерации отметил, что существующие препятствия в этом вопросе носят в основном технический характер и они преодолимы. Стороны договорились, что через неделю по этому же вопросу встретятся вице-премьеры трех стран.