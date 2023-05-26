26 мая в административном комплексе МО Республики Армения состоялось очередное заседание Kоллегии при министре обороны.

Как передает «Арменпресс», на заседании были обсуждены основные направления структуры ВС Армении, существующие проблемы и пути их решения.

Открывая заседание и обращаясь к присутствующим, министр обороны Сурен Папикян отметил, что все программы и первоочередные задачи, взятые на вооружение оборонным ведомством, должны быть реализованы надлежащим образом, качественно и в установленные сроки.

Были затронуты работы по оснащению инженерных и фортификационных сооружений, процесс формирования и пополнения новых подразделений специального назначения, а также стартующие в ближайшие дни аттестационные экзамены военнослужащих.

В конце заседания министр обороны Сурен Папикян дал поручения и указания руководителям соответствующих подразделений.