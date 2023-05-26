Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян 26 мая принял старшего советника по переговорам на Кавказe, сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Луиса Боно.

Как передает «Арменпресс», собеседники обсудили вопросы, касающиеся урегулирования армяно-азербайджанских отношений, делимитации и пограничной безопасности, а также проблемы Нагорного Карабаха.

Армен Григорян представил Луису Боно позицию армянской стороны в урегулировании армяно-азербайджанских отношений.

Стороны обсудили и другие вопросов повестки двусторонних отношений Армения — США.