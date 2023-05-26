Сложившиеся обстоятельства позволяют думать, что заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном возможно в обозримом будущем, но главное не время, а окончательное решение всех вопросов.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение ТАСС, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что представители Армении, России и Азербайджана встретятся в Москве в конце следующей недели «для обсуждения имеющихся между сторонами вопросов».

«Какой-то задачи финализировать все до конца не ставится, потому что главное – это все-таки конечный результат, за временем здесь никто не гонится», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, «именно по этим соображениям вряд ли сейчас кто-то может спрогнозировать точную дату выхода на подписание мирного договора».

«Хотя, как говорилось вчера на встрече, сейчас во многом поменялись обстоятельства, и фактически, концептуально эти поменявшиеся обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора», — заключил Песков.

25 мая в Москве состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент России Владимир Путин подвел итоги встречи, сообщив, что обсуждался вопрос разблокирования региональных и экономических коммуникаций. Президент Российской Федерации отметил, что существующие препятствия в этом вопросе носят в основном технический характер и они преодолимы. Стороны договорились, что через неделю по этому же вопросу встретятся вице-премьеры трех стран.