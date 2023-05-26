Премьер-министр Никол Пашинян принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, старшего советника по переговорам на Кавказе Луиса Боно.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы, связанные с процессом урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, гуманитарным кризисом, возникшим в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, решением вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международного механизма диалога.

Премьер-министр представил подходы армянской стороны по урегулированию существующих ключевых вопросов.