Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя армяно-азербайджанские отношения, отметил, что в случае установления мира между двумя сторонами Анкара будет готова к позитивным шагам в отношениях с Арменией.

“Мы позитивно оцениваем последнее заявление Еревана. Мы поддерживаем это”, — как сообщает Арменпресс со ссылкой турецкое издание millyet.com.tr, сказал Чавушоглу.

“Анкара готова предпринять позитивные шаги в отношениях с Ереваном, если будет установлен мир между Арменией и Азербайджаном”, — добавил он.