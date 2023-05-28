28 мая президент Республики Арцах Араика Арутюнян направил послание по случаю Дня Первой Республики Армения.

В послании говорится:

«Уважаемые соотечественники!

Прошло 105 лет с того дня, когда армянский народ, не имея государственности на протяжении почти шести столетий, провозгласил свое независимое государство, восстановил свое право жить свободно и независимо на своей земле.

Результатом славных майских побед стала Первая Республика Армения. Героические битвы при Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе остаются для многих загадкой. Для многих, но не для нас.

На протяжении своей многовековой истории армянский народ не раз оказывался на краю пропасти, перед кажущимся безнадежным тупиком, когда не было и намека на спасение. Однако благодаря мужеству и отваге, самоотверженности и мудрости своих отважных героев смог выдержать удары судьбы, преодолеть все испытания и продолжил строить свое будущее.

Сегодня мы вновь живем в переломный момент нашей истории и нам вновь приходится бороться за свое существование, сохранение национальной идентичности и будущее сильной армянской государственности. Мы заплатили крайне высокую цену за нашу независимую государственность, должны хранить ее и беречь как зеницу ока и передать нашим будущим поколениям.

Поэтому давайте извлечем необходимые уроки из прошлого, все вместе защитим нашу Родину, будем развивать и укреплять ее, пока мы можем, пока не потеряли возможность быть достойными наших святых мучеников, быть наследниками тех, кто сформировал одну из древних мировых цивилизаций.

Слава храбрецам, создавшим армянскую государственность!

Слава героическому армянскому народу!»