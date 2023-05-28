Председатель НС Армении Ален Симонян направил поздравительное послание по случаю Дня Республики, отметив, что Первая Республика прожила недолгую жизнь, но оставила неоспоримые уроки на страницах истории Армении, которые дают поколениям прекрасную возможность, чтобы изучать ее, встать лицом к лицу и размышлять.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации Национального Собрания Республики Армения, в послании говорится.

«Дорогие соотечественники,

поздравляю с праздником Первой Республики!

Быть гражданином Республики, насколько это было неведомой реальностью для тех времен, тем не менее явилось началом новой эпохи, призванной стать необратимой в достижении демократии и Республики наших дней.

Республика, созданная в роковое для нашего народа время, была важным воплощением самоорганизации, волеизъявления через выборы и стремления к свободе.

Каждый год в этот день мы с гордостью вспоминаем героические сражения под Сардарапатом, Баш-Апараном, Каракилисой 28 мая 1918 года, наших героев, чьи невероятные подвиги прославляют нашу самобытность, питают нашу сущность. И как написано в различных трудах о нашей борьбе за существование, «Битва выиграна, Армения – спасена».

Первая Республика имела недолгую жизнь, но оставила на страницах армянской истории неизгладимые уроки, дающие поколениям широкую возможность изучения, сопоставления и размышлений.

1918 год – символ и наследие возрождения нашей страны, краеугольный камень нашей государственности, за сохранение и укрепление положительных и непреходящих ценностей которых мы ответственны.

С праздником, Первая Республика Армения, уважение и пoклонение памяти павших на пути к государственности героев и созидавших ее государственных деятелей».