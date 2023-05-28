Премьер-министр Никол Пашинян вместе с президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном, председателем Национального Собрания Аленом Симоняном, представителями высшего руководства страны и руководителями аккредитованных в Республике Армения дипломатических ведомств по случаю Праздника Республики посетил Мемориальный комплекс Сардарапата.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, премьер-министр выступил с поздравительным посланием, после чего прозвучал государственный гимн Республики Армения и состоялся праздничный парад.

Никол Пашинян возложил венок к увековечивающему память героев Сардарапатской битвы памятнику и воздал дань уважения.

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Премьер-министр в Национальном музее этнографии армян присутствовал на церемонии вручения государственных наград.