Российская Федерация откроет консульство в Сюникской области Армении. Как передает Арменпресс, со ссылкой на Спутник Армения, об этом в ходе армяно-российского экспертного круглого стола в Москве заявил заместитель директора 4-го департамента стран СНГ МИД РФ Сергей Пальтов.

«В ходе двусторонней встречи Пашиняна и Путина, состоявшейся 25 мая в Москве, армянская сторона одобрила открытие консульства России в Сюнике», — цитирует Пальтова АЛЬФА-НЬЮС.

Российский дипломат также сообщил, что решено не проходить длительные государственные процедуры по открытию консульства, которые займут не менее года, а пройти по упрощенной схеме.

Пальтов подчеркнул, что было решено направить людей для выполнения работ на месте.

«Чтобы они начали работать на месте и способствовали не только сохранению армяно-российской дружбы, но и безопасности этого стратегически важного региона Армении. Надеюсь, что наш визит в июне будет результативным», — отметил Сергей Пальтов.