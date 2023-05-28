Указом Президента Республики Ваагна Хачатуряна по случаю Дня Республики группа военнослужащих награждена медалями за вклад в защиту и безопасность Родины, за проявленное мужество и самоотверженность в боевых операциях.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в Армянском этнографическом музее Сардарапатского мемориала президент Республики Ваагн Хачатурян вручил награды, поздравил награжденных и поблагодарил их за мужество и преданность.

В своем выступлении президент Республики, в частности, отметил:

«Поздравляю всех нас с Днем Республики. 28 мая — самый символичный праздник нашей государственности и один из самых ярких эпизодов нашей истории.

Провозглашение 28 мая 1918 года первой республики Армения явилось прямым результатом нашей победы в героической Сардарапатской битве и провозглашением возрождения армянской государственности после более чем 500-летней паузы.

Первая республика сформировалась в условиях навязанной нам войны, когда наш народ, не имея друзей и союзников, наши государственные деятели смогли найти в себе силы объединиться и противостоять могущественным противникам.

Так было и в 1991 году, когда нам снова навязывали войну, и снова нам приходилось строить свою независимую государственность в горниле войны и сопротивления, вкусив и горечь потерь, и радость побед.

Своим единством, своей борьбой мы смогли показать право Республики Армения быть на карте мира.

Сегодня, 28 мая 2023 года, когда Первая Республика уже стала историей, а наше настоящее — Республика Армения, родившаяся 21 сентября 1991 года, это хорошая возможность переосмыслить и оценить нашу историю, путь независимой государственности. Вообще есть разные оценки — как Первой республике, так и Советской Армении, но реальность такова, что наша независимая государственность — это результат единой воли нашего народа.

Мы убеждены, что уже сегодня, опираясь на свои силы, доверяя и веря в наше правительство и мудрость нашего народа, мы сможем справиться с трудными задачами и построить страну, о которой мечтаем.

Еще раз поздравляя всех нас, желаю успехов, силы, выдержки и крепости нашей государственности».