Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.

Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал в своем микроблоге Twitter:

“Поздравляю президента Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Рассчитываю, что мы продолжим совместную работу в направлении нормализации отношений между нашими странами”.

Второй тур президентских выборов в Турции прошел 28 мая. По предварительным данным, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,14% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 47,86%.