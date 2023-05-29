В январе-марте 2023 года 1000 крупных налогоплательщиков Армении заплатили на 113,4 % больше налогов по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном заседании постоянных комиссий НС при предварительном обсуждении годового отчета «Об исполнении государственного бюджета Республики Армения в 2022 г.»

«Существенно изменилась налоговая политика в отношении крупных налогоплательщиков. В январе-марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года с первой тысячи крупных налогоплательщиков было собрано на 113,4 % больше налогов. Другими словами, по сравнению с первыми 3 месяцами 2018 года крупные налогоплательщики заплатили более чем в два раза больше налогов. Это важно, чтобы мы увидели, что приводим в налоговое поле не только мелких хозяйствующих субъектов, но и крупных», — заявил премьер-министр.

Общая сумма налогов, заплаченных 100 крупнейшими налогоплательщиками за тот же период, составила 55,7 % от общей суммы, собранной с 1000 крупнейших налогоплательщиков, то есть 100 крупнейших налогоплательщиков заплатили более половины налогов 1000 крупнейших налогоплательщиков.