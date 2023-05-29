Премьер-министр Никол Пашинян представил данные относительно сбора налогов на прибыль в апреле 2023 года.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил на совместном заседании постоянных комиссий НС при предварительном обсуждении годового отчета «Об исполнении государственного бюджета Республики Армения в 2022 г.».

«В апреле 2022 года налогоплательщики заплатили 98,4 млрд драмов налогов на прибыль, в апреле 2018 года — 36,7 млрд драмов. Соответственно, показатель налогов на прибыль за апрель 2023 года на 62,1 млрд драмов или на 63,1 % выше показателя апреля 2022 года, и на 123,8 млрд драмов или на 337,3 % выше показателя апреля 2018 года.

По словам премьер-министра, это означает, что в 2023 году бизнес в Армении получил на 337 % больше прибыли.

«Если мы поговорим с представителями бизнеса, они скажут, что прибыли 2022 года были беспрецедентны, но, с другой стороны, важно и сокращение тени, а также институциональные реформы, которые способствовали этому процессу», — заключил премьер-министр.