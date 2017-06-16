Общество Июнь 16, 2017 | Автор : admin

Национальный архив Армении сдал в печать книгу “Земельные угодия ААЦ в Османской империи”. Об этом в беседе с Арменпресс сказал директор Национального архива Армении Аматуни Вирабян. По его словам, в книге размещены очень важные документы.

“Это оригиналы — турецкие векселя на османском, подписанные и с печатью. Подробно представлены перечни имущества каждой из церквей. Оригиналы хранятся у нас”, — сказал он. По его словам, оригиналы хранятся в Национальном архиве Армении, их изучают специалисты. Книга — в типографии и вскоре будет готова.

Как сказал директор Национального архива Армении Аматуни Вирабян, они составляют списки имущества, принадлежавшего армянским семьям в Османской империи в 1915 году; у них хранятся данные о 300 тысячах семей, однако понятно, что их было много больше.