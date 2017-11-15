Общество Ноябрь 15, 2017 | Автор : admin

Идут последние приготовления перед праздником и даются указания. С 24 по 26 ноября в столице стартует Первый фестиваль книги Yerevan Book Fest, организатором которого выступает творческое объединение “Михр”, при поддержке Министерства культуры РА. Цель мероприятия — сделать современную армянскую литературу узнаваемой и принимаемой читателями, укрепить цепочку “писатель-издатель-читатель”, обеспечить большую доступность информации о новых публикациях.

“Это первый фестиваль книги, проводимый в Ереване: мы не имеем права на какие-либо недочеты или упущения. Помимо проведения объективного и прозрачного конкурса, фестиваль должен быть очень интересным. Очень организованным, очень-очень хорошим”, — такую установку дал министр культуры Армении Армен Амирян на своей встрече с организаторами Ереванского фестиваля книги (Yerevan Book Fest), состоявшейся 9 ноября в Министерстве культуры. Министр культуры также поручил своему заместителю Нерсесу Тер-Варданяну каждый день встречаться с представителями творческого объединения “Михр” и узнавать, все ли делается на должном уровне.

За три фестивальных дня книголюбы получат возможность поучаствовать в ряде мероприятий, которые пройдут на площади Республики, в бывшем здании МИД РА. Проект фестиваля состоит из нескольких этапов. Первый подразумевает проведение выставки, на которой разные издательства смогут представить и продать свои книги. Также будут организованы презентации самых свежих изданий.

Второй этап — обучающий: во время мастер-классов творцы узнают о программах, в рамках которых им может оказать содействие Министерство культуры, о том, как преподнести свое произведение на рынке книги, как пользоваться международными возможностями, как сотрудничать с издательствами и литературными агентами, и т.д.

Ну, а третий, важный этап проекта — конкурс неизданных произведений (рукописей) современной армянской литературы. На заранее объявленный конкурс свои заявки представили все желающие без возрастных ограничений. Всего было получено 132 заявки. Конкурс проводится по следующим направлениям: проза, поэзия, драматургия, детско-юношеская литература. На конкурс авторы представили “отрывок” из своей будущей книги: три рассказа, всю повесть или 1/3 ее часть, пятнадцать стихотворений, одну пьесу. Соответственно, в том же формате сочинения были представлены и в номинации детско-юношеской литературы. Победители в четырех конкурсных номинациях (первое и второе место) получат награды. За первое место — 500 тысяч драмов, а за второе — 300 тысяч драмов. Призовые суммы будут направлены тем издательствам, которым авторы доверят права на издание своих книг. А вот в вопросе распределения расходов на авторский гонорар и публикацию книги писатель и издатель должны прийти к взаимной договоренности.

Получив призовую сумму, выбранный издатель обязуется самое большее в течение года опубликовать сборник произведений или повесть автора-победителя. Отметим, что профессиональное жюри и заранее зарегистрированные читатели (на официальной страничке Yerevan book fest в фейсбуке) сейчас уже знакомятся с представленными на конкурс произведениями, чтобы выбрать победителей в номинациях. У жюри есть 60% права голоса, а у обычных читателей — 40%. Имена членов профессионального жюри не будут оглашены до публикации итогов конкурса, однако оно состоит из достойных представителей литературной сферы. В свою очередь, имена писателей-участников также держатся в секрете: жюри оценивает анонимные работы. Фестиваль именно писателям дает возможность представить себя, выиграть и потом только выбрать своего издателя.

В заключение отметим, что, помимо основных мероприятий, также будут организованы музыкальные антракты, что позволит создать более теплую и доверительную атмосферу. Через проект читатели узнают и о местонахождении столичных книжных магазинов, ознакомятся с расписанием и географией проведения традиционных литературных мероприятий.