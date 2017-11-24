Экономика Ноябрь 24, 2017 | Автор : admin

ЦБ Армении презентовал и впервые ввел в оборот коллекционные композитные банкноты номиналом в 500 драмов “Ноян тапан” выпуска 2017 года. Как передает Арменпресс, презентовал эти банкноты генсек ЦБ Армении Давид Нагапетян.

По его словам, выпуск подобных банкнот — распространенная практика, наряду с выпуском памятных монет. “Эти банкноты снабжены лучшими на данный момент защитными качествами”, — сказал он. По поводу тематики дизайна банкнот, Давид Нагапетян сказал, что обычно подбираются исторические сюжеты или же события, значимые для данной страны. “Мы решили, что тема Ноева ковчега будет уместна, поскольку она соотносится с нашей историей и самосознанием, причем эта тема воспринимается и за рубежом”, — сказал он. Цена, по которой будет продаваться эта банкнота — 1700 драмов, она поступит в продажу 27 ноября, в зале для продаж ЦБ Армении “Фалерист”. Тираж означенных банкнот — 300.000.