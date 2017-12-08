Министерство охраны природы на днях одобрило проект решения, направленный на реформы в сфере лесного хозяйства Армении. В соответствии с новым документом, как пояснил глава ведомства Арцвик Минасян, осуществление политики в сфере лесного хозяйства отныне будет закреплено именно за Минохраны природы.

Кстати, на сегодня в лесах, находящихся под контролем ГНКО “Армлес” (которые по итогам законодательных реформ будут переданы в ведение Минохраны природы) находится 13 специально охраняемых территорий.

“Усиление их возможностей является первоочередной задачей нашего министерства”, — отметил г-н Минасян, добавив, что в контексте беспрецедентно большого числа лесных пожаров в Армении в 2017 году, с международными структурами обсуждаются вопросы, касающиеся обеспечения специально охраняемых территорий необходимым противопожарным оборудованием.

Наряду с этим в актуальной повестке Минохраны природы находится сейчас разработка концепции по охране биосферных заповедников. Содействие в этом направлении, особенно по части проведения необходимых исследований, также окажут международные организации.

“Армения, как страна Южного Кавказа, отличающаяся богатым биоразнообразием, всегда демонстрировала глубокий интерес к программе ЮНЕСКО “Человек и биосфера”. На сегодня, имея все необходимые предпосылки, наша страна готова осуществить конкретные и эффективные шаги для обсуждения международного опыта в этом направлении и возможностей их применения в Армении. Речь, в частности, об особо охраняемых территориях, призванных демонстрировать сбалансированное взаимодействие природы и человека в рамках концепции устойчивого развития окружающей среды”, — изложил суть дела министр в ходе недавно состоявшейся конференции по обсуждению концепции биосферных заповедников (резерватов) в Армении.

По его словам, биосферные заповедники, как современные и многосторонние модели консолидированного управления, могут обеспечить гармонизированное развитие различных сфер экономики, сформировав между ними новую культуру и формы взаимодействия. Но при этом в странах с переходной экономикой внедрение этой модели может потребовать длительного времени и серьезных усилий.

Учитывая то, что Армения в последние годы пыталась обеспечить применение тех ключевых законодательных норм, которые необходимы или могут содействовать развитию концепции ЮНЕСКО по охране биосферных резерватов в нашей стране, дальнейшие действия Армении в этом направлении, уверен г-н Минасян, должны увенчаться успехом.

“Тем более, что содействие оказывается со стороны авторитетных международных организаций, которые также высоко ценят нашу готовность охранять богатое биоразнообразие страны. Ведь регион Южного Кавказа считается, с точки зрения биоразнообразия, одной из 32 охраняемых в мире территорий. А в рамках принятых международных обязательств они держатся в зоне особого внимания со стороны всех государств и международных организаций сферы. Основная же цель программы ЮНЕСКО в Армении сводится к проведению исследовательских работ для выделения территорий, которые могут рассматриваться в качестве биосферных заповедников”, — рассказал министр охраны природы.

Среди возможных вариантов рассматриваются как минимум две такие территории — Севанский регион в Гегаркуникской области и южная часть Армении. Это значит, что, к примеру, в Севанском Национальном парке и близлежащих более чем 30 общинах будут реализовываться программы социально-экономического развития с акцентом на решение проблем экологического характера и устойчивого использования биоресурсов. В случае реализации намеченных планов, Армения станет первой страной на Южном Кавказе, где будут созданы биосферные заповедники.