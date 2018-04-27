Общество Апрель 27, 2018 | Автор : admin

В медицинском центре “Сурб Аствацамайр” в Ереване ночью скончался годовалый ребёнок – Юрий Папов, пострадавший вследствие ДТП в 00:05 24 апреля на улице Сараланджи. Как передает Арменпресс, об этом пишет на своей странице в Facebook телеведущая Гоар Айрапетян. По ее словам, в а/м марки Mercedes, в котором ехала семья малыша, врезался автомобиль без номерных знаков. Водитель скрылся на нем с места ДТП.

ДТП произошло 23 апреля. Семейная пара с ребенком возвращалась на такси домой. На участке около парка Победы следовавший на большой скорости автомобиль без номерных знаков, нарушая все возможные правила дорожного движения, врезался в такси сзади. От удара машину выбросило с проезжей части на стену. Водитель и родители ребенка также получили телесные повреждения. Врачам не удалось спасти жизнь маленького Юры Папова.

Виновник ДТП не остановился. Впоследствии он явился в полицейский отдел, с повинной. За последние дни в Ереване зафиксировано несколько тяжелых ДТП и наездов на пешеходов.

В Ереване было обнаружено и доставлено на особо охраняемую площадку 18 автомобилей без номерных знаков. Об этом сообщил начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян. “Во время патрулирования городских улиц сотрудниками ППС было обнаружено и доставлено на особо охраняемую площадку 18 автомобилей без номерных знаков. По отношению к водителям указанных автомобилей были составлены акты об административном правонарушении. Мероприятия по наведению порядка продолжаются. Водителей призываем соблюдать ПДД”, — сказал он.

Ранее полиция призвала участников автоакций соблюдать требования закона, уважать сограждан и действовать в пределах разумности. “В происходящих в последние дни акциях протеста отличаются участники автомобильных акций, которые нарушают правила дорожного движения, ставят под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения, ненужными сигналами нарушают покой сограждан.

Призываем помнить и уважать права всех наших сограждан. Призываем соблюдать и собственную безопасность. Призываем взрослых не допускать участия несовершеннолетних в таких действиях. Это чревато реальной опасностью их жизни и здоровью.

Участников автомобильных акций вновь призываем уважать права сограждан, не выходить своими действиями за рамки закона и здравомыслия, проявлять ответственность за всех и каждого и воздержаться от действий, чреватых последствиями”, — говорится в обращении.