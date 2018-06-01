Общество Июнь 01, 2018 | Автор : admin

Доктор Том Катена, лауреат премии “Аврора” 2017 года, посетил Армению в преддверии церемонии вручения премии “Аврора” — 2018 и приуроченных к ней мероприятий. В этом году они пройдут с 8 по 10 июня и завершатся объявлением имени лауреата премии “Аврора” — 2018. Важной частью программы станут Диалоги “Аврора”, международный форум, где лидеры гуманитарного и бизнес-сообщества смогут обсудить самые острые глобальные гуманитарные проблемы и роль международного сообщества в поиске эффективных решений.

Из Еревана начнется поездка Тома Катены по Армении и Арцаху. Он посетит Музей-институт и мемориальный комплекс, посвященный жертвам Геноцида армян, чтобы воздать должное этому трагическому эпизоду армянской истории, а также посадит дерево на Аллее памяти комплекса Цицернакаберд. Он также примет участие в презентации и церемонии гашения специально выпущенной марки с его изображением в качестве лауреата премии “Аврора” 2017 года.

Доктор Том Катена, уроженец американского городка Амстердам в штате Нью-Йорк, отправился в Судан как миссионер-католик. Будучи единственным врачом, постоянно проживающим на опустошенной войной территории Нубийских гор Судана, куда практически не доходит гуманитарная помощь, Катена спас тысячи жизней. За свою деятельность он получил премию “Аврора”, которую вручает Гуманитарная инициатива “Аврора”, созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям.

5 июня Том Катена, ставший известным благодаря неустанной помощи жителям Нубийских гор, прибудет в город Сисиан, расположенный в южной части Армении, в исторической Зангезурской области. Там он посетит военный госпиталь и встретится с врачами. Затем Катена пообщается с местными работниками здравоохранения и другими профессионалами в Доме культуры города Сисиан, где также будет показан фильм “Армянские врачи в Нубе”. Картина рассказывает о трех армянских докторах, которые отправились в Нубийские горы, чтобы временно подменить Тома Катену: это дало ему возможность посетить в мае 2017 года Армению и принять участие в мероприятиях премии “Аврора”.

Доктор Катена сможет насладиться всеми красотами южной Армении, поскольку планируется, что он посетит Горис, Халидзор, Татевский монастырь и ведущую к нему канатную дорогу “Крылья Татева”. После встречи с представителями местной общины Катена собирается отправиться в Арцах, чтобы пообщаться с молодежью, студентами, медработниками, представителями местных НПО и властей.

Вот что сказал доктор Катена во время похожей поездки в прошлом году: “Никогда в жизни мне не доводилось встречаться с таким гостеприимством. Армяне удивительные, я был очень тронут. Я чувствую себя здесь в кругу семьи. И так по всей стране. Куда бы я ни отправился, меня везде принимают одинаково. Серьезно, у вас здесь есть кое-что особенное. Постарайтесь это сохранить”. По завершении поездки Том Катена собирается вернуться в Судан и продолжить свою работу.