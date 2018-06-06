Общество Июнь 06, 2018 | Автор : admin

Проводимый уже третий год подряд Фестиваль экотуризма предлагает разнообразные мероприятия для любителей активного отдыха. сокоординатор Фестиваля экотуризма, председатель ОО “Ассоциация молодых биологов” Саргис Агаян сказал, что Фестиваль экотуризма пройдет в этом году в селе Артаван общины Заритап Вайоц Дзора 23-24 июня. Среди организаторов фестиваля — ОО “Центр развития Джермука”.

Фестиваль экотуризма направлен на развитие экотуризма в Армении, а также на повышение общественной осведомленности об охране биологического разнообразия.

“В этом году мы хотим сделать Артаван более узнаваемым, особенно, по части развития экотуризма. В рамках фестиваля будут открыты павильоны, в которых будут представлены товары и услуги. В частности, это будут продукты питания местного производства от крестьянских хозяйств. Это поможет создать альтернативный источник дохода для сельчан”, — сказал председатель ОО “Ассоциация молодых биологов” Саргис Агаян.

В рамках фестиваля состоятся пешие и конные походы, наблюдение за птицами и бабочками, вечерами будут организованы лекции вокруг костра по различным темам. “Постой будет организован или в палатках, или в одном из гостевых домов села”, — сказал Саргис Агаян.