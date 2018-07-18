Общество Июль 18, 2018 | Автор : admin

Армения должна быть свободна от табачного дыма, Армения должна быть страной чистого воздуха. Процесс достижения этого будет сложным, однако он крайне необходим. Об этом в беседе с журналистами сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Это необходимо для защиты здоровья нашего народа, надо максимально воздерживаться от всех вредных привычек, среди молодежи надо вести разъяснительную работу, надо поощрять ЗОЖ”,- сказал он.

Недавно министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сделал запись по этой теме на своей странице в Facebook, в которой подчеркнул, что никотин является самым опасным фактором риска для таких распространенных смертельно опасных заболеваний как инфаркт миокарда и инсульт. “Кроме эффективного лечения этих заболеваний, мы должны заниматься и их профилактикой”, — подчеркнул министр.