Общество 15 января, 2020 | Автор : admin

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, военнослужащие стали донорами крови в рамках благотворительной акции “Подари жизнь!”.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, около 500 военнослужащих и членов их семей сдали кровь в Банк крови в г. Гюмри. Впервые в благотворительной акции приняли участие школьники старших классов школы Минобороны России в Армении из числа воспитанников Всероссийского военно-патриотического движения “Юнармия”. В общем было собрано около 200 литров крови.

“Для нас это традиционное мероприятие, которое проводится в соединении регулярно для оказания благотворительной безвозмездной помощи жителям Армении”, — рассказал командир российского соединения полковник Николай Мартынюк.

В российском соединении “Дни донора” проводятся с 2011 года и приобрели традиционный характер. Нынешняя акция в текущем году стала уже пятнадцатой по счету. В общей сложности за восемь лет в акции в ней приняли участие более 5 тыс. человек из числа российских военнослужащих и членов их семей.