Дошкольные учреждения возобновили работу

Общество 22 мая, 2020 | Автор : admin

Детсады, находящиеся в подчинении мэрии Еревана, с 20 мая возобновили работу. В первый день в сады привели 2 071 детей, сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

“По просьбе многочисленных работающих родителей, в эти дни чрезвычайного положения, объявленного для предотвращения распространения коронавируса нового типа, мы открыли детские сады. В общей сложности в детские сады Еревана привели 2071 ребенка. Никаких проблем не возникло, все родители приняли правила, установленные комендантом, соблюдали социальное расстояние, дети перед входом в дошкольное учебное заведение дистанционно термометрировались. Внутри помещения воспитатели и нянечки следили за тем, чтобы все дети сохраняли социальную дистанцию, некоторые виды игр и игрушек были убраны”, — отметили в мэрии Еревана.

Во всех детских садах, находящихся под ведомством мэрии Еревана, 18 и 19 мая были проведены дезинфекционные работы. Они будут носить ежедневный характер до тех пор, пока сохраняется чрезвычайное положение. Приоритет в посещении детей в детские сады, было сделан родителям, которые практически не могут обеспечить уход за детьми дома в связи с их работой, которую невозможно осуществлять дистанционно, сообщил, общаясь с журналистами, вице-мэр Еревана Тигран Вирабян. Детсадам на месяц предоставлено более 160 000 масок и несколько тысяч литров алкогеля, питание поставляется специальным способом в новой упаковке