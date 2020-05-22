Не встречать родных в аэропорту

Общество 22 мая, 2020 | Автор : admin

Полиция Армении призывает граждан не ехать в аэропорт для встречи своих родных, прибывающих из-за рубежа в Армению.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Армении. “При посадке рейсов из-за рубежа в Армению, некоторые граждане спешат в аэропорт, чтобы встречать своих родственников.

Напоминаем, что прибывшие из-за рубежа граждане на автобусах перевозятся в места изоляции. То есть, нет возможности и надобности встречать своих родственников. Исходя из соображений безопасности здоровья, мы призываем не ехать в аэропорт для встречи”.